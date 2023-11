По информации, полученной от пресс-службы президента Киргизии Садыра Жапарова, стало известно, что актриса Татьяна Стрельцова умерла после продолжительной болезни. Подробности о её состоянии и характере заболевания не уточняются.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0