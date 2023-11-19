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Причиной смерти актрисы спектакля "А зори здесь тихие" Татьяны Стрельцовой стала продолжительная болезнь

Культура

По информации, полученной от пресс-службы президента Киргизии Садыра Жапарова, стало известно, что актриса Татьяна Стрельцова умерла после продолжительной болезни. Подробности о её состоянии и характере заболевания не уточняются.

Причиной смерти актрисы спектакля "А зори здесь тихие" Татьяны Стрельцовой стала продолжительная болезнь
Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в Москалевке, Казахская ССР. Она окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре имени Крупской в 1972 году и приступила к работе в Киргизском русском театре драмы. Её карьера была очень успешной, и она снялась во многих постановках, включая "А зори здесь тихие", "Неравный брак", "Горе от ума" (в роли Лизы), "Обрыв", "Дни Турбинных" и другие.

За свой вклад в искусство Стрельцова была награждена званием "Заслуженная артистка Киргизской ССР" в 1983 году и званием "Народная артистка Киргизии" в 1996 году.

Спектакль "А зори здесь тихие"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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