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Стало известно, что обсуждалось с Путиным за кулисами Культурного форума

1:17
Культура

Культурный форум United Cultures, который прошел в Главном штабе Эрмитажа, стал местом для выступления президента России Владимира Путина перед представителями культурных ведомств 30 стран.

Стало известно, что обсуждалось с Путиным за кулисами Культурного форума
Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

Среди гостей форума присутствовали известные артисты, режиссеры и руководители культурных учреждений, которые активно обсуждали различные аспекты культурной сферы. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация в Большом театре, где, согласно слухам, может быть назначен Валерий Гергиев.

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман выразил свои амбиции в отношении этой должности, но также выразил радость за коллегу. Николай Цискаридзе выразил надежду на творческую активность Гергиева, высказав при этом критику по поводу некоторых постановок, содержащих американский флаг. Федор Бондарчук, Евгений Миронов и Константин Хабенский встретились за столиком в кафе, где обсудили новости из своей жизни.

Президент Путин в своем выступлении подчеркнул важность культуры для развития общества и мира. В ходе ответов на вопросы участников форума он коснулся поддержки творческих проектов, цензуры и свободы слова.

Путин – об Украине, Ближнем Востоке и энергетике в Европе [ выступление на энергетическом форуме ]
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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