Стало известно, что обсуждалось с Путиным за кулисами Культурного форума

1:17 Your browser does not support the audio element. Культура

Культурный форум United Cultures, который прошел в Главном штабе Эрмитажа, стал местом для выступления президента России Владимира Путина перед представителями культурных ведомств 30 стран.

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

Среди гостей форума присутствовали известные артисты, режиссеры и руководители культурных учреждений, которые активно обсуждали различные аспекты культурной сферы. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация в Большом театре, где, согласно слухам, может быть назначен Валерий Гергиев.

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман выразил свои амбиции в отношении этой должности, но также выразил радость за коллегу. Николай Цискаридзе выразил надежду на творческую активность Гергиева, высказав при этом критику по поводу некоторых постановок, содержащих американский флаг. Федор Бондарчук, Евгений Миронов и Константин Хабенский встретились за столиком в кафе, где обсудили новости из своей жизни.

Президент Путин в своем выступлении подчеркнул важность культуры для развития общества и мира. В ходе ответов на вопросы участников форума он коснулся поддержки творческих проектов, цензуры и свободы слова.

Путин – об Украине, Ближнем Востоке и энергетике в Европе [ выступление на энергетическом форуме ]