Стали известны подробности о новом фильме "Папаша в бегах"

1:13 Your browser does not support the audio element. Культура

В Тюменской области состоялась премьера комедии "Папаша в бегах", съемки которой проходили в Когалыме. Этот фильм выйдет на экраны 1300 кинотеатров по всей стране. На мероприятии присутствовали не только актеры, но и губернатор области Александр Моор.

Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Заметим, что роль вахтовика Толи досталась Михаилу Тройнику, известному по участию в "Методе" с Константином Хабенским. Его супругу сыграла Ирина Горбачева, известная по фильмам "Географ глобус пропил", "Левиафан" и др.

Сюжет рассказывает о сибиряке по имени Анатолий, который уходит от беременной жены на вахту, но во время путешествия с ним происходит удивительное событие. В поезде он знакомится с беспризорником по имени Коля, и затем Толю принимают за похитителя детей. В конечном итоге ему приходится отправиться в Когалым, чтобы вернуть мальчика его семье.

По информации muksun.fm, в фильме много юмора. "Папаша в бегах" насмехается над комедийными стереотипами и иронизирует над абсурдами.

Официальная премьера фильма состоится 16 ноября.

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