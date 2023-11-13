В Тюменской области состоялась премьера комедии "Папаша в бегах", съемки которой проходили в Когалыме. Этот фильм выйдет на экраны 1300 кинотеатров по всей стране. На мероприятии присутствовали не только актеры, но и губернатор области Александр Моор.
Заметим, что роль вахтовика Толи досталась Михаилу Тройнику, известному по участию в "Методе" с Константином Хабенским. Его супругу сыграла Ирина Горбачева, известная по фильмам "Географ глобус пропил", "Левиафан" и др.
Сюжет рассказывает о сибиряке по имени Анатолий, который уходит от беременной жены на вахту, но во время путешествия с ним происходит удивительное событие. В поезде он знакомится с беспризорником по имени Коля, и затем Толю принимают за похитителя детей. В конечном итоге ему приходится отправиться в Когалым, чтобы вернуть мальчика его семье.
По информации muksun.fm, в фильме много юмора. "Папаша в бегах" насмехается над комедийными стереотипами и иронизирует над абсурдами.
Официальная премьера фильма состоится 16 ноября.
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