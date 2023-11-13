Советская и латышская актриса Мудите Шнейдере скончалась в возрасте 88 лет

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Пресс-служба латвийского театра "Дайлес" сообщила о смерти советской и латышской актрисы Мудите Шнейдере в возрасте 88 лет.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Шнейдере получила образование на театральном факультете Латвийской госконсерватории в 1955 году, после чего начала выступать на сцене "Дайлеса". В этом учреждении она работала на протяжении 40 лет.

Актрисе предлагали различные роли в советских фильмах. Так, в 1955 года вышла кинокартина "Весенние заморозки", где Шнейдере сыграла роль Лиены.

Актрису можно увидеть в "Причинах и следствиях", "Личной жизни Деда Мороза". Она также снялась в картинах "Эта опасная дверь на балкон", "Спасибо за весну" и "День без вечера". Кроме того, Шнейдере получила известность как писательница.

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