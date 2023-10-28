Внучка Горького, актриса Дарья Пешкова умерла в возрасте 96 лет

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Актриса Дарья Пешкова, внучка известного писателя Максима Горького, ушла из жизни в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра агентству РИА Новости.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

"На 97-м году своей жизни скончалась Дарья Максимовна Пешкова, внучка Максима Горького, которая преданно служила в театре Вахтангова более 70 лет", — подчеркнули в пресс-службе театра.

По информации театра, Дарья Пешкова родилась 12 октября 1927 года в городе Неаполь, и в 1949 году успешно окончила Театральное училище имени Бориса Щукина.

Вся ее художественная деятельность была связана с Театром имени Евгения Вахтангова, где она сыграла почти полсотни ролей.

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