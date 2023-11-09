Картину Пабло Пикассо "Женщина с часами" продали с аукциона за рекордную в этом году сумму

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

Картина художника Пабло Пикассо "Женщина с часами" (Femme à la montre), была написана художником в 1932 году, продана на аукционе за 139,4 миллиона долларов, став второй по стоимости проданной таким образом картиной художника. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's

Фото: https://storage.myseldon.com/

"Шедевр Пабло Пикассо Femme à la montre (1932) был продан за 139,4 миллиона долларов, став второй по стоимости из когда-либо проданных на аукционе работ художника и самой ценной в этом году", - говорится в заявлении аукционного дома в соцсети Х.

Картина Пикассо "Женщина с часами" находилась в частной коллекции, продана на аукционе за $139,4 млн. Как отметили в аукционном доме Sotheby's, полотно стало самым ценным в этом году.

На картине изображена муза Пикассо Мария-Тереза Вальтер. С 1968 года картина находилась в частной коллекции.