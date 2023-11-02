В возрасте 84 лет ушёл из жизни дирижёр Юрий Темирканов

1:24 Your browser does not support the audio element. Культура

Информацию о смерти мастера подтвердили в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, на посту руководителя которой Юрий Хатуевич работал с 1988 года…

Фото: "Свеча" by lazarev.ma.ru is licensed under CC BY 2.0.

Народный артист Юрий Темирканов — один из наиболее успешных и известных отечественных дирижёров, в том числе и за рубежом. В 1979 году он получил приглашение в Лондонский Королевский филармонический оркестр, затем были Симфонический оркестр Датского радио, Дрезденский филармонический оркестр, Балтиморский симфонический, Королевский театр Пармы, а в 2015 году Темирканов получил звание почётного пожизненного дирижёра Национальной академии Санта-Чечилия.

Юрий Хатуевич выпускник Ленинградской консерватории по классам альта и симфонического дирижирования. В 1966 году одержал победу на Всесоюзном конкурсе дирижеров.

Темирканов является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", командором ордена Звезды Италии и кавалером японского ордена Восходящего солнца.

Помимо основной деятельности, музыкант занимался поддержкой одарённых молодых музыкантов, организовывал благотворительные выступления, вёл культурно-просветительскую работу.