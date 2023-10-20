Актёр Алексей Баталов чуть не умер на съёмках фильма "Москва слезам не верит"

1:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Роль Гоги в культовой картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" как будто бы притягивала к себе неприятности. Сначала режиссёр долго искал подходящего актёра для этой главной мужской роли.

Фото: prt scr youtube.com/Телеканал ТЕАТР

После рассмотрения множества кандидатов Меньшов был отчаян. Он даже рассматривал возможность сыграть эту роль сам. Алексей Баталов случайно вошёл в этот фильм — изначально режиссёр не рассматривал его кандидатуру из-за возрастных различий с другими актёрами.

Мнение Меньшова изменилось, когда он случайно увидел по телевизору фильм "Дорогой мой человек". Однако Баталов будто бы чувствовал, что что-то не так с этой ролью. Он даже попытался отказаться от съёмок, полагая, что его просят участвовать в ещё одной типичной советской ленте, сообщает "Экспресс газета".

Режиссёр смог уговорить актёра сыграть эту злополучную роль, и тем самым ненароком чуть не лишив его жизни. У картины был довольно ограниченный бюджет.

Например, для сцены драки с хулиганами в тёмной подворотне вместо каскадёров были приглашены профессиональные борцы. Во время потасовок один из них слишком сильно ударил Баталова в область паха, и актёр начал задыхаться.

"Пропало моё кино", — чуть не плакал Меньшов, когда пришлось срочно вызывать скорую помощь на съёмочной площадке.

Чтобы не сорвать производство фильма, съёмочная группа решила утаить случившееся. К счастью, Баталов вернулся в строй быстро, и роль Гоги осталась одной из наиболее запоминающихся в его карьере.

"Этот фильм не надоедает зрителю. Мы не ждали, что картина будет пользоваться таким успехом. Спасибо Володе за бесценный подарок", — признавался потом актёр.