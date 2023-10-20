Роль Гоги в культовой картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" как будто бы притягивала к себе неприятности. Сначала режиссёр долго искал подходящего актёра для этой главной мужской роли.
После рассмотрения множества кандидатов Меньшов был отчаян. Он даже рассматривал возможность сыграть эту роль сам. Алексей Баталов случайно вошёл в этот фильм — изначально режиссёр не рассматривал его кандидатуру из-за возрастных различий с другими актёрами.
Мнение Меньшова изменилось, когда он случайно увидел по телевизору фильм "Дорогой мой человек". Однако Баталов будто бы чувствовал, что что-то не так с этой ролью. Он даже попытался отказаться от съёмок, полагая, что его просят участвовать в ещё одной типичной советской ленте, сообщает "Экспресс газета".
Режиссёр смог уговорить актёра сыграть эту злополучную роль, и тем самым ненароком чуть не лишив его жизни. У картины был довольно ограниченный бюджет.
Например, для сцены драки с хулиганами в тёмной подворотне вместо каскадёров были приглашены профессиональные борцы. Во время потасовок один из них слишком сильно ударил Баталова в область паха, и актёр начал задыхаться.
"Пропало моё кино", — чуть не плакал Меньшов, когда пришлось срочно вызывать скорую помощь на съёмочной площадке.
Чтобы не сорвать производство фильма, съёмочная группа решила утаить случившееся. К счастью, Баталов вернулся в строй быстро, и роль Гоги осталась одной из наиболее запоминающихся в его карьере.
"Этот фильм не надоедает зрителю. Мы не ждали, что картина будет пользоваться таким успехом. Спасибо Володе за бесценный подарок", — признавался потом актёр.
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