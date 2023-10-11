В МХТ им. Чехова состоялась премьера постановки "Маскарад с закрытыми глазами"

2:41 Your browser does not support the audio element. Культура

Первым спектаклем сезона на основной сцене Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова стала постановка "Маскарад с закрытыми глазами" под режиссурой Петра Шерешевского.

Фото: Wikipedia

"Для нас темой [постановки] являлось <…> то, насколько вся история и знания защищают человека от собственных страстей, защищают его от возможного преступления, насколько человек и культура цивилизуют. И это вопрос открытый", — сказал журналистам перед премьерой режиссер.

Спектакль основан на мотивах пьесы Михаила Лермонтова "Маскарад" и повести Артура Шницлера "Новелла о снах". Режиссёр уточнил, что название спектакля указывает на то, что это не просто интерпретация "Маскарада" Лермонтова, а скорее "культурологическое размышление" по этой теме, объединяющее тексты и мотивы других литературных произведений, затрагивающих схожие вопросы.

В спектакле выступают актеры, включая Игоря Верника, Марию Фомину, Юлию Витрук, Илью Козырева, Артема Волобуева, Сергея Беляева, Евгения Перевалова и других. Игорь Верник, исполняющий роль Арбенина, описал своего персонажа как высокообразованного человека и лермонтоведа, обладающего всеми человеческими знаниями и моралью.

"Когда он оказывается один на один со своими демонами внутри своей семьи, куда они его приводят? <…> Но мой герой в борьбе с этими демонами побеждает", — добавил актер.

Игорь Верник признал, что изначально представлял себе другой сценический фон для "Маскарада".

"Я представлял себе классическое исполнение, но с самой первой встречи с Петром Шерешевским стало ясно, что этот спектакль будет совсем иной, перенесенный в современное время, и будет очень индивидуальным опытом для каждого актера", — рассказал он. Верник также подчеркнул, что спектакль был разработан коллективно с актерами.

В постановке особое внимание уделяется лицам артистов на экране. Мария Фомина, исполняющая роль Нины, поделилась, что она не думает о видеокамерах во время выступления: "Мы репетировали почти всегда без учета камер. Мы знали, что они будут там, но я сосредотачиваюсь только на сцене и не ориентируюсь на них", сказала актриса. Она также подчеркнула, что ее персонаж Нина в спектакле является более независимой и самостоятельной, чем у Лермонтова.

Премьера спектакля также запланирована на 11 и 28 октября.

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