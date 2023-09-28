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Роман Худяков возмущён словами о возвращении Аллы Пугачёвой на российское телевидение

1:35
Культура

Российская певица Алла Пугачёва уже более года проживает в Израиле вместе с мужем Максимом Галкиным*. В настоящее время она ведёт спокойную жизнь, посвятив себя заботам о своих младших детях и перестав давать концерты. Её последнее выступление было организован в честь 70-летия артистки. Появились также слухи о возможном возвращении Пугачёвой на российское телевидение, что вызвало возмущение Романа Худякова, известного своей патриотичностью. Он оказался шокирован заявлением о возможном возвращении певицы.

Роман Худяков возмущён словами о возвращении Аллы Пугачёвой на российское телевидение
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Общественный деятель с возмущением рассказал о разговоре с продюсером, в ходе которого он объявил ему о возобновлении проекта по мотивам "Рождественских встреч" с Пугачёвой, передаёт "КП".

"На Новый год нам обещают возродить "Рождественские встречи Пугачёвой". За наш счёт будет шабаш", — написал Худяков, ссылаясь на слова продюсера.

Общественный деятель также отметил, что продюсер обратился к нему лично и раскрыл дополнительные детали.

"Роман Иванович, вы возмущены возвращением звёзд разных времен, но это приносит пользу для зрителей. Рейтинги высоки. Это самое важное", — поделился Худяков информацией из своей переписки.

Продюсер отметил, что Примадонна не против записать поздравление для россиян.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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