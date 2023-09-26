Алла Пугачёва и Маргарита Терехова примут участие в фестивале в Каннах

1:50 Your browser does not support the audio element. Культура

На Лазурном Берегу, где ежегодно проходит Каннский кинофестиваль в мае, эстонский продюсер представил необычную инициативу. Он организовал фестиваль под названием "Летят журавли", взяв название из одноименного советского (российского) фильма Михаила Калатозова, удостоенного "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале в 1958 году.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Эстонский продюсер Рене Кирсипуу, перебравшийся из Таллина во Францию, решил сделать акцент не на кино, а на театре, литературе и российской истории. В рамках мероприятия, посвящённого Маргарите Тереховой, её дочь Анна Терехова представит фотоальбом, посвящённый своей матери — известной русской актрисе. Маргарита Терехова, снимавшаяся в фильме "Зеркало" Андрея Тарковского, не смогла лично посетить Канны, но её творчество будет представлено через фотографии из семейного архива.

Встретится европейская публика и с певицей Аллой Пугачёвой. В спектакле "Айсберг" она сыграет роль своей советской фанатки, которая перестала различать, где она сама, а где её любимая певица. Эта страдалица попадает в психбольницу, где её пытаются избавить от мании Пугачёвой. Спектакль пройдёт в театре, носящем имя Александра III.

Из Германии приедет писатель Владимир Сорокин, который помимо литературы также известен как художник и книжный график. На фестивале он представит необычный проект — 15 портретов Фёдора Достоевского, созданных в течение трех лет. Один из портретов изображает Достоевского в казино в Висбадене, где он проливает кофе на скатерть во время эпилептического приступа.