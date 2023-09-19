Юрий Грымов готовит цикл лекций об истории и культуре

Не оборачивается тот, кто устремлён к звезде.
Леонардо да ВинчиФото: Пресс-служба театра Модерн
28 сентября в театре "Модерн" стартует цикл лекций Юрия Грымова о самых значимых культурно-исторических периодах развития цивилизации. Первая лекция будет посвящена эпохе Возрождения.
Идея возникла во время работы над спектаклем "Леонардо", второй части сценической трилогии "Антихрист и Христос" о Мастере итальянского Возрождения Леонардо да Винчи.
"Человек, который считает себя современным и образованным, не может не знать о том времени, — говорит худрук театра Модерн, культуролог по образованию Юрий Грымов. - Вместе со зрителями мы будем рассуждать, в чем же заключался феномен того периода, что значит "Возрождение", какой вызов эпоха бросила человечеству? Как это удивительное время в истории сочетало в себе столько прекрасного и ужасного? С какой целью властные "кровавые" заказчики обращались к художникам за созданием великолепных монументальных произведений? Как "художник" из ремесленника превратился во влиятельного человека, имеющего прямой доступ к Папе Римскому, кардиналу Милана и другим представителям политической и религиозной элиты, и даже мог влиять на их решения?"
Встреча Юрия Грымова со зрителями пройдет в формате лекции-беседы с неожиданными элементами перфоманса.
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