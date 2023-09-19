"Барби" привлекает большую аудиторию в кинопрокате РФ и выше официального лидера по сборам

В период с 14 по 17 сентября фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг собрал в российском кинопрокате более 120 миллионов рублей, что оказалось больше, чем у официального лидера — мелодрамы "После. Навсегда" (16+). Та собрала всего 85 миллионов рублей. Однако стоит отметить важный нюанс: фильм "Барби" официально не показывается в российских кинотеатрах. Этот феномен обусловлен тем, что голливудский хит демонстрируется в рамках предсеансового обслуживания, прикрываясь короткометражными фильмами. Подобная практика существовала ранее, но сейчас она достигла степени абсурда.

Фото: openverse.org

Существует дискуссия о необходимости либо снять запреты, либо ввести регулирование, позволяющее контролировать подпольный кинопрокат, который может влиять на общество и мораль, сообщает "Культура ВРН". По мнению издания, в настоящее время ситуация кажется циничным противостоянием интересов.

Подобный правовой нигилизм может подрывать стабильность общества, и активист с Урала Антон Ершов, выразил беспокойство, подав заявление в прокуратуру относительно кинотеатра, который демонстрирует фильм "Барби". Он утверждает, что в этой картине присутствует "западная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений".

Ответ прокуратуры на это обращение пока неизвестен, но владелец кинотеатра, на который жаловался конкретно Ершов, отказался убирать фильм с проката, поскольку он находит его интересным. При этом он утверждает, что фильм показывается только в сопровождении родителей детей в зале. В международной классификации рейтинг по возрасту у картины - PG-13, в российской у неё обозначения нет вообще, потому что Минкульт не выдал комедии прокатное удостоверение.

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