В Ленинградской области установят режим использования территорий, где было повреждено воинское захоронение

2:06 Your browser does not support the audio element. Культура

Власти Ленинградской области намерены ввести ограничения и регулировать использование земельных участков в районе известного места "Ижорский рубеж", где ранее произошло повреждение места воинского захоронения в результате земельных работ. Об этом информирует пресс-служба областного комитета по сохранению культурного наследия, ссылаясь на информацию, предоставленную ТАСС.

"Захоронение у поселка Тельмана в 2021 году поставлено на учет как достопримечательное место. В 2022 году в отношении объекта культурного наследия достопримечательное место "Ижорский рубеж" проведена историко-культурная экспертиза, на сегодняшний день имеется приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Границы определены по итогам экспертизы. Территория почти вся разделена, при этом значительная часть — в частной собственности. В итоге будут установлены режимы, ограничения", — сообщили в комитете.

Пресс-служба также отметила, что не планируется изъятие земельных участков в районе достопримечательного места, однако владельцам будет необходимо соблюдать правила и требования по охране памятных мест. В случае возможных строительных работ в этой зоне на разрешенных участках, будет обязательно проведено археологическое обследование.

Ранее, предприниматель Юрий Мацко был приговорен Тосненским городским судом Ленинградской области к штрафу в размере 2,4 миллиона рублей за умышленное повреждение воинского захоронения времен Великой Отечественной войны вблизи поселка Тельмана. В этом районе происходили интенсивные бои с немецкими войсками во времена войны. Следствие установило, что Мацко дал указание своим рабочим вывезти грунт с останками солдат с территории, принадлежащей его фирме "Эврикал", и мешал проведению археологических раскопок на этом участке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.