Дмитрий Никулин рассказал, что не собирается переезжать в Москву

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

В 1990-х годах Дмитрий Никулин присоединился к команде КВН "Дети лейтенанта Шмидта". Изначально команда была томской, но позднее она объединилась с другой группой, как сообщает НГС.

Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

По окончании Алтайского технического университета, Никулин прошёл обучение на сварщика. Однако его страсть к театру всегда была неизменной. В 1998 году "Дети лейтенанта Шмидта" победили в Высшей лиге КВН. В настоящее время Никулин продолжает актёрскую карьеру в театре. Кроме участия в КВН он также работает ещё в нескольких других проектах. В 2003 году артист дебютировал в кино, снявшись в фильме "День хомячка". Он по-прежнему получает предложения о различных актёрских ролях.

Никулин проживает в Барнауле и периодически летает в Москву на кастинги. У него есть пять сыновей. Переезд в другой город не входит в его планы, так как в Барнауле у него живут семья, близкие и родные люди.