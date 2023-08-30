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Звезда КВН Ольга Картункова разместила пост с призывом о помощи: У меня сгорела квартира

1:11
Шоу-бизнес

В социальных сетях капитана команды КВН "Пятигорск" Ольги Картунковой появился пост о сгоревшей квартире и сборе средств.

Звезда КВН Ольга Картункова разместила пост с призывом о помощи: У меня сгорела квартира
Фото: ВК-аккаунт Ольги Картунковой

В официальном аккаунте запрещённой социальной сети у Картунковой было опубликовано сообщение с призывом о помощи.

"Никто от этого не застрахован, я столкнулась с этим! У меня сгорела квартира, жить в ней сейчас невозможно, много работы предстоит сделать. Если есть не равнодушные, прошу помочь материально для восстановления жилья", — гласит текст публикации.

Подписчики юмористки заподозрили неладное. Они обратили внимание на то, что пост содержит много грамматическийх ошибок. Поклонники звезды КВН решили, что страницу знаменитости взломали мошенники.

"Не ведитесь. Это взлом!"

"Что-то на взлом похоже", — писали интернет-пользователи под постом в аккаунте Картункой.

На то, что публикация — дело рук аферистов, указывает то, что в посте указаны реквизиты для сбора помощи совсем на другое имя.

Ранее Ольга Картункова рассказала, что обижена на Александра Маслякова.

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КВН Ольга Картункова: Лучшее!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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