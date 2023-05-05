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Юмористка Ольга Картункова призналась, что обижена на КВН и Маслякова

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Шоу-бизнес

Актриса и юмористка Ольга Картункова объяснила, почему обиделась на Александра Маслякова.

Юмористка Ольга Картункова призналась, что обижена на КВН и Маслякова
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Артистка отметила, что избегает встречи с Масляковым из-за своего участия в шоу "Игра" на телеканале ТНТ.

Сразу после выхода шоу на экраны Александр Васильевич обвинил продюсеров проекта в том, что те украли концепцию КВН.

"Лбами сталкиваться не хотелось. Но обида на игру у меня появилась, когда я узнала о существовании чёрного списка квэнщиков. Там прописаны имена тех, кого запрещено впускать на фестиваль КВН в Сочи. Я там есть", — заявила Картункова в YouTube-шоу Иды Галич "Есть вопросики".

Ольга призналась, что долго плакала, узнав о своём попадании в этот список.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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