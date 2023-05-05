Актриса и юмористка Ольга Картункова объяснила, почему обиделась на Александра Маслякова.
Артистка отметила, что избегает встречи с Масляковым из-за своего участия в шоу "Игра" на телеканале ТНТ.
Сразу после выхода шоу на экраны Александр Васильевич обвинил продюсеров проекта в том, что те украли концепцию КВН.
"Лбами сталкиваться не хотелось. Но обида на игру у меня появилась, когда я узнала о существовании чёрного списка квэнщиков. Там прописаны имена тех, кого запрещено впускать на фестиваль КВН в Сочи. Я там есть", — заявила Картункова в YouTube-шоу Иды Галич "Есть вопросики".
Ольга призналась, что долго плакала, узнав о своём попадании в этот список.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.