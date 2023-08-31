Исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ Кремль никак не комментирует

1:26 Your browser does not support the audio element. Культура

Пресс-секретарь президента Российской Федерации, Дмитрий Песков, заявил, что Кремль не будет комментировать дискуссию о том, должны ли быть в заданиях единого госэкзамена (ЕГЭ) по литературе произведения русских классиков первой половины XIX века

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

"Это прерогатива Минпросвещения, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования. Поэтому нужно вопросы туда обращать", — сказал представитель Кремля.

Ранее Минпросвещения опровергло сообщения СМИ о том, что произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и других классиков будут исключены из заданий ЕГЭ по литературе. Ведомство пояснило, что эти авторы традиционно изучаются на более ранних этапах обучения и включаются в программу основного государственного экзамена (ОГЭ) после 9-го класса. Помимо этого, в заданиях ЕГЭ по литературе могут использоваться произведения как из 10-х и 11-х классов, так и из более ранних периодов.

В то же время результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета "Синергия", свидетельствуют о том, что около 63% опрошенных граждан поддерживают возможное исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году.