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Самый мемный пес покинул этот мир: Поклонники Чимса скорбят

1:42
Культура

В Гонконге скончался всемирно известный пес Болци, который стал иконой интернета под именем Чимс, сообщает Культурология.

Самый мемный пес покинул этот мир: Поклонники Чимса скорбят
Фото: "kiyomi keeps an eye on taro from behind the blanket" by _tar0_ is licensed under CC BY 2.0.

В течение последних лет этот четвероногий персонаж стал символом уязвимости и беззащитности, и многие онлайн-пользователи узнали его благодаря сравнениям с "собакой-качком" по имени Кабосу. 

К сожалению, Чимс не смог пережить операцию, которая должна была продлить его жизнь.

Чимс был породы сиба-ину, сидящим в забавной позе, и его популярность захлестнула интернет примерно десять лет назад. Пользователям понравился этот образ, и они начали создавать забавные монтажи с ним.

Его прозвали Чимс, возможно, из-за его предполагаемой слабости к чизбургерам, как рассказали его владельцы. Сначала на Reddit его называли Чимзбургером, а затем кличку укоротили до Чимс.

Спустя несколько лет интерес к Чимсу вновь вспыхнул с новой силой. Он стал невероятно узнаваем благодаря изображениям, на которых творческие пользователи помещали его рядом с другой знаменитой мемной собакой — сиба-ину по имени Кабосу. На этих изображениях Кабосу изображали как мощного качка, в то время как "плачущий и беспомощный" Чимс оставался на заднем плане.

Кабосу, также известный как Доге, часто символизировал старинное и величественное (как, например, эпохи прошлых веков, бывшие правители или представители предыдущих поколений), в то время как Чимс олицетворял современное и уязвимое, то есть безнадежный и беспомощный мир XXI века.

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Знаменитый мемный пес умер в Китае
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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