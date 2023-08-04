В московских "Лужниках" пройдут ночные дискотеки и шоу роботов

1:20 Your browser does not support the audio element. Культура

Познакомьтесь с яркой ночной жизнью Москвы на площадке "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе: от зажигательных ночных клубов до шоу роботов и завораживающих световых представлений. Каждую пятницу и субботу с 21:00 до 3:00 вы сможете стать частью этих необычных вечеринок, о которых сообщает официальный портал мэра, об этом сообщает ТАСС.

Фото: http:// ru.fifa.com

Дискотека будущего

Для жителей и гостей столицы 4 и 5 августа состоится захватывающее мероприятие "Дискотека будущего". На ней будут представлены композиции любимых исполнителей, сенсационное шоу роботов и завораживающие световые шоу. Кроме того, 5 августа с 21:00 в "Лужниках" пройдет ретродискотека, на которой прозвучат любимые хиты прошлых лет.

Московский урбанистический форум — 2023

Московский урбанистический форум-2023, проходящий с 1 августа по 10 сентября, расширил свои горизонты. В этом году он охватит четыре городских пространства: парк "Зарядье", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный двор.

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