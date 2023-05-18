Советские цензоры на 20 лет запретили показ фильма "Интервенция" с Владимиром Высоцким

1:15 Your browser does not support the audio element. Культура

Фильм "Интервенция", главную роль в котором сыграл Владимир Высоцкий, пролежал на полке почти 20 лет.

Фото: ria.ru

Сюжет картины основывался на пьесе Льва Славина "Величие и падение дома Ксидиас". Режиссёр Геннадий Полок приурочил выход фильма к пятидесятилетию Великой Октябрьской революции. Кинематографист хотел возродить традиции театра и кино, сняв картину в стиле уличных представлений.

Однако цензоры с трактовкой Полока не согласились. Они узрели в "Интервенции" дискредитацию большевистской власти. Некоторым представителям комиссии показалось, что режиссёр сравнил революцию с ярмарочным балаганом, пишет "Киноафиша".

Съёмочная группа попыталась оспорить решение цензоров, написав письмо Леониду Брежневу. Но оно осталось без ответа, спасти фильм не удалось.

В результате показ картины разрешили только в 1987 году. Однако в прокат она вышла только после распада СССР. Примечательно, что многие зрители после просмотра киноленты согласились с советскими цензорами, назвав фильм вычурным и чересчур экспериментальным.

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