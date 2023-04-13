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Шуберт в исполнении Сергея Кравченко прозвучит в Консерватории

Культура

"Его музыка живёт, не насаждаемая никем, живёт в собственной жизнестойкости", — сказал великий русский композитор Георгий Свиридов о Шуберте. Музыка австрийского гения — знакомая и в то же время неизведанная, простая и загадочная, но неизменно любимая — будет звучать на концерте 15 апреля в Малом зале консерватории.

Шуберт в исполнении Сергея Кравченко прозвучит в Консерватории

Программу из произведений Шуберта представит замечательный музыкант, Заслуженный артист России Сергей Кравченко. Артист ведёт активную концертную деятельность с 1969 года. В настоящее время Сергей Кравченко — профессор, заведующий кафедрой скрипки Московской консерватории. Партию фортепиано исполнят его постоянные концертмейстеры: Мадина Набиуллина и Мария Стембольская.

Прозвучат три сонатины Шуберта для скрипки и фортепиано и Фантазия до мажор. "Шубертиана" Сергея Кравченко — это удивительное погружение в мир камерной музыки гения — лирической, светлой и полной надежды.

Начало в 19:00.

Адрес Малого зала консерватории: Б. Никитская, 13.

Билеты по ссылке

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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