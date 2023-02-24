Телеведущая Яна Чурикова: нормальные люди не смотрят конкурс "Евровидение"

1:00 Your browser does not support the audio element. Культура

Телеведущая Яна Чурикова согласилась с тем, что большинство россиян не смотрит песенный конкурс "Евровидение".

Гостьей очередного выпуска авторского YouTube-шоу Чуриковой о "Фабрике звёзд" стала поэт Ирина Секачёва. Секачёва является автором стихов многих популярных хитов российских звёзд. В ходе интервью Ирина призналась, что не смотрит "Евровидение".

Чурикова, которая долгое время являлась комментатором песенного конкурса, не обиделась на Секачёву. Более того, телеведущая отметила, что большинство "нормальных людей" не интересуется данным шоу.

"Его смотрят только психи, мы — еврофаны", — заявила Яна.

После начала спецоперации на Украине федеральные российские каналы приостановили членство в Европейском вещательном союзе. По этой причине конкурс "Евровидение" перестал транслироваться в России.