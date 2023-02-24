Бойцы ВС РФ устроили залпы из автоматов и пулемётов в честь певца SHAMANа

0:54 Your browser does not support the audio element. Культура

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своей поездке в зону СВО.

Известный своим патриотическим репертуаром Дронов принял участие в шоу Андрея Малахова "Песни от всей души". Последний выпуск программы был приурочен ко Дню защитника Отечества.

В эфире SHAMAN рассказал, как накануне с концертом побывал в зоне проведения спецоперации.

"На передовой находятся герои. Хочу им пожелать скорейшего возвращения домой. Живыми и с победой", — отметил певец.

Ярослав добавил, что российские военнослужащие сделали ему необычный подарок. В его честь они устроили залпы из автоматов и пулемётов.

Накануне SHAMAN принял решение кардинально изменить имидж и отрезать дреды, которые уже успели стать его отличительной чертой.