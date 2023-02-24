Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своей поездке в зону СВО.
Известный своим патриотическим репертуаром Дронов принял участие в шоу Андрея Малахова "Песни от всей души". Последний выпуск программы был приурочен ко Дню защитника Отечества.
В эфире SHAMAN рассказал, как накануне с концертом побывал в зоне проведения спецоперации.
"На передовой находятся герои. Хочу им пожелать скорейшего возвращения домой. Живыми и с победой", — отметил певец.
Ярослав добавил, что российские военнослужащие сделали ему необычный подарок. В его честь они устроили залпы из автоматов и пулемётов.
Накануне SHAMAN принял решение кардинально изменить имидж и отрезать дреды, которые уже успели стать его отличительной чертой.
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