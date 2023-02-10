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В Школе современной пьесы 17 февраля пройдет спектакль "Задняя часть слона"

Культура

17 февраля в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Задняя часть слона".

В Школе современной пьесы 17 февраля пройдет спектакль "Задняя часть слона"

"У Кальдерона пьеса была — "Жизнь есть сон". А наша жизнь, как вот этот слон. Такая же серая, тяжелая, убогая. Дышать трудно…"

Любой выдающийся артист может оказаться в "задней части слона"…

Главный герой, Матвей Матвеевич Запорожец, играет не Гамлета, не Ахиллеса, и даже не Акакия Акакиевича из гоголевской "Шинели". Его роль — задняя часть слона на детском утреннике.

Однажды к нему приходят "вежливые люди", и как в известном кинофильме "Джентльмены удачи", делают предложение, от которого невозможно отказаться: сыграть другого человека, но не на сцене, а в жизни, чтобы помочь раскрыть одну тайну, от которой зависит будущее…

В главной роли — комедийный артист Юрий Чернов!

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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