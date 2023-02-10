В Центральном Доме актёра состоится Вечер памяти Владимира Зельдина

10 февраля 2023 года в Центральном Доме актёра состоится Вечер памяти "Друга я никогда не забуду" народного артиста СССР Владимира Зельдина.

…Но я все-таки считаю, что актерская профессия как тайна не разгадана и разгадана до конца быть не может…

В. Зельдин, "Моя профессия: Дон Кихот"

10 февраля 2023 года, в 19.00 в Центральном Доме актёра состоится Вечер памяти "Друга я никогда не забуду" легендарного артиста Владимира Михайловича Зельдина. В этом году ему бы исполнилось 108 лет.

Владимир Михайлович служил в Театре Армии с 1945 года, сыграв более 60-ти ролей в театре и более 70-ти в кино, был гордостью всей страны и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Наряду с Николаем Анненковым был одним из двух мировых профессиональных театральных актёров, которые, оставаясь в профессии, отметили 100-летний юбилей. Владимир Михайлович в возрасте 101 года выходил на сцену в спектаклях "Танцы с учителем" и "Человек из Ламанчи" режиссера Юлия Гусмана.

Ведущая вечера — народная артистка России Ольга Богданова.

В Вечере примут участие

народные артистки РСФСР Лариса Голубкина,

Людмила Максакова,

Светлана Немоляева,

Анна Шатилова,

народный артист России Валерий Баринов,

заслуженная артистка России,

народная артистка Республики Молдова Светлана Тома,

а также молодые артисты Театра Российской Армии —

Сергей Федюшкин,

Мария Белоненко,

Ярослав Бережнов,

Мария Швыдко,

Денис Кутузов,

Елизавета Мазалова,

Валерия Мисанова,

Дмитрий Оболонков.