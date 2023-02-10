В Центральном Доме актёра состоится Вечер памяти Владимира Зельдина

10 февраля 2023 года в Центральном Доме актёра состоится Вечер памяти "Друга я никогда не забуду" народного артиста СССР Владимира Зельдина.
…Но я все-таки считаю, что актерская профессия как тайна не разгадана и разгадана до конца быть не может…
В. Зельдин, "Моя профессия: Дон Кихот"
10 февраля 2023 года, в 19.00 в Центральном Доме актёра состоится Вечер памяти "Друга я никогда не забуду" легендарного артиста Владимира Михайловича Зельдина. В этом году ему бы исполнилось 108 лет.
Владимир Михайлович служил в Театре Армии с 1945 года, сыграв более 60-ти ролей в театре и более 70-ти в кино, был гордостью всей страны и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Наряду с Николаем Анненковым был одним из двух мировых профессиональных театральных актёров, которые, оставаясь в профессии, отметили 100-летний юбилей. Владимир Михайлович в возрасте 101 года выходил на сцену в спектаклях "Танцы с учителем" и "Человек из Ламанчи" режиссера Юлия Гусмана.
Ведущая вечера — народная артистка России Ольга Богданова.
В Вечере примут участие
а также молодые артисты Театра Российской Армии —
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.