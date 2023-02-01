Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный раскритиковал проект певца Олега Газманова по сбору песен патриотического содержания. На днях он получил на это грант в 17 млн рублей.
По мнению народного артиста России Аскольда Запашного, неправильно делать акцент только на патриотизме и военной музыке при работе с молодыми людьми. Запашный против того, чтобы подобного рода проекты возглавляли узкомыслящие люди вроде Газманова, которые будут ориентировать российскую молодёжь исключительно на военную тему.
"Мне кажется, сделать главной целью и задачей воспитание сугубо патриотической молодёжи на фоне военных песен, памяти о Великой Отечественной, героизации всего, что происходит на СВО, — не очень верно, — заявил Запашный в беседе с порталом "Абзац". — Получится так, что мы потеряем большой процент молодёжи, когда СВО закончится, потому что ничего другого создавать не будем. Нужно правильно формулировать понятие патриотизма. У нас он начинает ассоциироваться благодаря таким вот проектам исключительно с чем-то военным".
Напомним, что народному артисту России Олегу Газманову выделили из фонда культурных инициатив президента 17 млн рублей на создание в интернете онлайн-базы патриотических песен. Проект получил название "Родники". Финансирование формально выделяется только на 2023 год, но на сайте фонда говорится о том, что работа продлится и в следующем году.
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