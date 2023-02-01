Дрессировщик Аскольд Запашный недоволен патриотическим проектом Газманова за 17 миллионов рублей

Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный раскритиковал проект певца Олега Газманова по сбору песен патриотического содержания. На днях он получил на это грант в 17 млн рублей.

По мнению народного артиста России Аскольда Запашного, неправильно делать акцент только на патриотизме и военной музыке при работе с молодыми людьми. Запашный против того, чтобы подобного рода проекты возглавляли узкомыслящие люди вроде Газманова, которые будут ориентировать российскую молодёжь исключительно на военную тему.

"Мне кажется, сделать главной целью и задачей воспитание сугубо патриотической молодёжи на фоне военных песен, памяти о Великой Отечественной, героизации всего, что происходит на СВО, — не очень верно, — заявил Запашный в беседе с порталом "Абзац". — Получится так, что мы потеряем большой процент молодёжи, когда СВО закончится, потому что ничего другого создавать не будем. Нужно правильно формулировать понятие патриотизма. У нас он начинает ассоциироваться благодаря таким вот проектам исключительно с чем-то военным".

Напомним, что народному артисту России Олегу Газманову выделили из фонда культурных инициатив президента 17 млн рублей на создание в интернете онлайн-базы патриотических песен. Проект получил название "Родники". Финансирование формально выделяется только на 2023 год, но на сайте фонда говорится о том, что работа продлится и в следующем году.