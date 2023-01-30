Олег Газманов получил 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен

Певцу Олегу Газманову выделили 17 млн рублей на работы по развитию интернет-базы патриотических песен. Он назначен художественным руководителем и идеологом проекта.

Олег Газманов в рамках создания интернет-базы патриотических песен получил грант в 17 млн рублей от президентского Фонда культурных инициатив. Информацию об этом сообщает Telegram-канал "Сирена". Грант пока вроде бы одобрен лишь на 2023 год, но на официальном сайте фонда есть информация о том, что работы по созданию этой базы запланированы и на 2024.

"У нас нет ни одной медиа-площадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны, — цитирует канал Олега Газманова. — Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу".

Певец также заявил, что мечтает создать целую "реку патриотических песен". Уже в августе этого года объявят номинантов специального конкурса на лучшую патриотическую песню, а в конце лета состоится гала-концерт, в котором примут участие не только победители конкурса, но и другие известные российские исполнители, в репертуаре которых имеются композиции с патриотическим содержанием.

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