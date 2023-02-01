Президентский фонд выделит гранты на проекты в области культуры и искусства

С 1 февраля Президентский фонд культурных инициатив собирает заявки на получение грантов на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Они принимаются до 20 марта включительно.

Как сообщается в положении о конкурсе, принять участие в заявочной кампании могут как муниципальные, так и коммерческие организации, НКО и индивидуальные предприниматели из всех регионов нашей страны. Среди победителей конкурса будут распределены 4 млрд рублей, которые предназначены авторам наиболее креативных и значимых для общества проектов.

Объявлены 9 тематических направлений: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе". При этом участники конкурсов могли уже заранее заполнить тестовые заявки, так как на сайте фондкультурныхинициатив.рф для этого создали специальный тренажёр.

Президентский фонд культурных инициатив был создан по личной инициативе Владимира Путина, которую он озвучил еще 21 апреля 2021 года во время послания Федеральному собранию. 17 мая того же года был опубликован соответствующий президентский указ. Средства фонда направляются на поддержку наиболее значимых для российского общества культурных проектов.