Актёр Алексей Панин резко осудил Хабенского за увольнение Дмитрия Назарова из МХТ им. Чехова

Актёр Алексей Панин жёстко раскритиковал худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского за увольнение Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой.

Панин назвал Хабенского "мерзавцем" и предположил, что действия шоуранера "Метода" были продиктованы начальством.

"Скорее всего, его сильно держат за одно место", — цитирует актёра издание StarHit.

Известно, что причиной увольнения Назарова стала его критика СВО на Украине. Актёр осуждал спецоперацию и действия властей РФ в своих социальных сетях.

Изначально Хабенский предложил Дмитрию Юрьевичу и Ольге Анатольевне написать заявление об увольнении по собственному желанию, и только после их отказа худрук самолично уволил актёров из МХТ им. Чехова.