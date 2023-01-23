Актёр Алексей Панин жёстко раскритиковал худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского за увольнение Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой.
Панин назвал Хабенского "мерзавцем" и предположил, что действия шоуранера "Метода" были продиктованы начальством.
"Скорее всего, его сильно держат за одно место", — цитирует актёра издание StarHit.
Известно, что причиной увольнения Назарова стала его критика СВО на Украине. Актёр осуждал спецоперацию и действия властей РФ в своих социальных сетях.
Изначально Хабенский предложил Дмитрию Юрьевичу и Ольге Анатольевне написать заявление об увольнении по собственному желанию, и только после их отказа худрук самолично уволил актёров из МХТ им. Чехова.
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