Дмитрий Савельев: Нобелевская премия утратила своё предназначение

В России учреждена международная премия мира имени Льва Толстого, которая будет вручаться за заслуги по укреплению мира и сотрудничества между народами. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что в свете попыток Запада изолировать русскую культуру от всего мира эта премия способна стать проводником традиционных ценностей.

— Нобелевская премия мира давно уже утратила своё истинное предназначение и стала одним из инструментов идеологической борьбы, когда в соответствии с пожеланиями коллективного Запада кандидаты на эту премию отбираются не по объективным критериям, а по соответствию так называемой повестке. Такими способами Нобелевский комитет, узурпировавший право определять мировые тенденции, навязывает обществу те или иные политические пристрастия, пытаясь влиять и на мировоззрение человечества, и на его будущее, в конечном итоге.

В современном западном мире идёт глобальная перестройка базовых ценностей и менталитета целых наций, когда ценности потребления полностью вытесняют ценности духовные. Для эффективного противостояния необходима успешная социальная система, способная предлагать привлекательные и универсальные идеи и смыслы.

Имя одного из величайших гуманистов Льва Толстого, который, к слову сказать, отказался в своё время от Нобелевской премии, может объединить миллионы людей доброй воли. Достаточно вспомнить, что Московский кинофестиваль, в середине прошлого века открытый под девизом "За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами", открыл дорогу кинофильмам стран Африки и Азии, а также вызвал огромнейший интерес к отечественному кинематографу.

Социокультурный архетип россиян сформировался тысячелетней культурой стремления к самым светлым идеалам, поэтому наши традиционные ценности могут быть ориентиром для тех, кто активно выступает сегодня за многополярный мир и уважение ко всем культурам.