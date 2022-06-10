В Московской консерватории прозвучат шесть сонат Баха

15 июня в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прозвучит музыка И. С. Баха.
Известные музыканты
из обширного баховского наследия выбрали сонаты для скрипки и клавира.
Композитор создал этот цикл из шести сонат для скрипки и клавира (BWV 1014-1019) около 1720 года.
Как считают исследователи, "скрипичные сонаты поражают неистощимой щедростью и рельефностью мелодики, многообразием круга настроений, широтой масштабов и интенсивностью развития, еще немыслимых в музыке его предшественников".
Созданные в оригинале для клавесина и скрипки, эти сонаты прозвучат в концерт в сопровождении фортепиано, приближенные по звучанию к современности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.