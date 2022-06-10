В Московской консерватории прозвучат шесть сонат Баха

15 июня в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прозвучит музыка И. С. Баха.

Афиша Бах. 6 сонат

Известные музыканты

концертмейстер Российского национального оркестра Татьяна Поршнева ,

, лидер "Нового русского квартета" Юлия Игонина

и заслуженный артист России Александр Князев

из обширного баховского наследия выбрали сонаты для скрипки и клавира.

Композитор создал этот цикл из шести сонат для скрипки и клавира (BWV 1014-1019) около 1720 года.

Как считают исследователи, "скрипичные сонаты поражают неистощимой щедростью и рельефностью мелодики, многообразием круга настроений, широтой масштабов и интенсивностью развития, еще немыслимых в музыке его предшественников".

Созданные в оригинале для клавесина и скрипки, эти сонаты прозвучат в концерт в сопровождении фортепиано, приближенные по звучанию к современности.

Билеты по ссылке