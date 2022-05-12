ДМТЮА и "Горгадзе и партнеры" подписали договор о сотрудничестве

Как сообщил в своих соцсетях адвокат Шота Горгадзе, теперь его Коллегия будет представлять интересы Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) по всем возникающим юридическим вопросам.

Адвокат Горгадзе Ш.О.

Член Совета по правам человека при Президенте РФ, адвокат Шота Горгадзе отметил, что юридическая помощь театру будет оказана "pro bono" в связи с социальной значимостью и культурно-просветительской деятельностью ДМТЮА.

Среди звездных клиентов Коллегии адвокатов "Горгадзе и партнеры" значатся известный телеведущий Владимир Соловьёв, депутат ГД РФ Александр Хинштейн, сенатор Дмитрий Саблин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, голливудский актер Стивен Сигал, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие известные политические и общественные деятели. Теперь список клиентов адвоката Горгадзе Ш. О. пополнился и Детским музыкальным театром юного актера.

Владимир Путин и художественный руководитель ДМТЮА Александр Фёдоров

ДМТЮА основан в 1988 году. В 2021 году открытие новой сцены Детского музыкального театра юного актера посетил Президент РФ, Владимир Путин. Театр является признанным лидером детского театрального движения в России.

В постановках ДМТЮА задействованы артисты в возрасте от 9 до 16 лет. В репертуаре — российская и мировая музыкальная классика, рассчитанная в основном на юного зрителя.