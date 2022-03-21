На 94-м году умер кинорежиссер Виталий Мельников

В Санкт-Петербурге на 94-м году жизни скончался кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников, который снял запомнившиеся многим поколениям советских зрителей киноленты: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана", "Отпуск в сентябре", "Бедный, бедный Павел" и другие.

Как сообщили на киностудии "Ленфильм", где мастер проработал более полувека, дата и время прощания с Виталием Вячеславичем будут известны позднее.

Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. После окончании ВГИКа (мастерская С. И. Юткевича и М. И. Ромма) в 1952 году, он снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. В 1964 году стал режиссером киностудии "Ленфильм", где вместе с Михаилом Шамковичем снял свой первый художественный фильм — короткометражную комедию "Барбос в гостях у Бобика". С 1995 по 2001 год был председателем Санкт-Петербургского союза кинематографистов.