Критик Остудин уверен, что украинским артистам "ничего не светит" в РФ

По мнению музыкального критика Алексея Остудина, после скандальных заявлений украинских артистов о спецоперации на Украине, в России у них больше нет никаких творческих перспектив, и им нужно будет искать другие способы и места для самореализации и заработка денег.

В частности, Остудин не смог не упомянуть украинского исполнителя Макса Барских, оскорбившего россиян, который, по убеждению аналитика, будет вынужден искать "новые площадки" для своего творчества.

Критик констатировал, что украинские исполнители зарабатывали в России очень много денег потому, что делали качественный и интересный продукт в разных жанрах, писали хиты и собирали целые залы, хотя таких артистов, на самом деле, было совсем не много.

Остудин упомянул Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, который сегодня находится в Киеве и "сидит в подвале", и вряд ли в ближайшее время приедет в Россию.

"Я даже больше скажу, артисты украинского шоу-бизнеса, которые были настроены пророссийски, сегодня поменяли свою точку зрения. Все изменилось. Они находится в солидарности со своим украинским руководством, тем более они его хорошо знают. Я могу это свидетельствовать по общению с людьми, которых я лично знаю", — рассказал Остудин в беседе с "МК".

Критик оценил нынешнее состояние украинских артистов как "очень плохое" и добавил, что многие из них будут искать другие пути заработка.

"Я оцениваю их состояние как очень плохое. Все плохо, ничего хорошего нет. А как может быть иначе?" — заключил эксперт.

С началом спецоперации России на Украине многие украинские исполнители нелестно отзывались о действиях РФ в соцсетях, не стесняясь при этом в выражениях, а в призывах некоторых, таких как Макс Барских, звучали откровенные антироссийские лозунги и ненависть к РФ.

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