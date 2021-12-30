Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом мультиком с самим собой

Мэр Киева Виталий Кличко сделал горожанам и всем украинцам оригинальное поздравление с Новым годом. С этой целью он создал мультфильм, в котором он лично с гордостью демонстрирует Святому Николаю значимые объекты Киева, которые были недавно построены или отреставрированы.

Мультик киевского мэра размещён на его странице в Facebook.

По сюжету мультипликационного фильма Кличко в компании Святого Николая пролетает на парашюте над обновлёнными киевскими достопримечательностями. Они видят самый большой национальный флаг, киевский зоопарк с обновлённым вольером, в котором живёт слон, а потом на велосипедах едут по Пейзажной аллее и по велосипедно-пешеходному мосту.

Последним пунктом променада Кличко и Святого Николая становится главная новогодняя ёлка Украины, установленная на Софийской площади.

"Здоровья вам, мира добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством. Ваш Виталий Кличко", — завершается мультик поздравлением мэра.

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