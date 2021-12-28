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Канадский активист выразил Путину благодарность за защиту традиций

Культура

Канадский активист Крис Эльстон поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что он пропагандирует традиционные ценности. В своём Twitter он написал, что СМИ Канады предпочитают не касаться тематики гендерных предпочтений.

Канадский активист выразил Путину благодарность за защиту традиций

"Я благодарен Владимиру Путину, который во всеуслышание говорит о безумии гендерной идеологии. Я несколько раз выступал на российском телевидении, и хотя мне советуют не быть путинской марионеткой, но правда есть правда. Канадские медиа отказываются говорить об этой проблеме", — отметил активист.

Во время своей большой пресс-конференции Путин ранее сказал, что России нужно быть готовой к тому, что сюда придёт новая идеология, пропагандирующая гендерную нейтральность, как это было с пандемией коронавируса. Глава государства назвал новые ценности "мракобесием" и заверил, что бороться с ними можно, лишь придерживаясь традиционной идеологии.

Путин подчеркнул, что сам является приверженцем традиционных ценностей, и надеется, что российское общество в этом плане обладает достаточной внутренней защитой, которая базируется на традиционных конфессиях.

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Владимир Путин о традиционных семейных ценностях
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Сергей Каргашин
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