По словам медиков, динамика состояния здоровья кинопродюсера Марка Рудинштейна, который в данный момент находится в больнице, отрицательная. Заслуженный работник культуры РФ находится в очень тяжёлом состоянии.
По информации Telegram-канала Mash, Рудинштейну была сделана экстренная операция — трахеостомия, при которой на шее создаётся искусственное отверстие.
Сейчас продюсер, находящийся в реанимации, подключён к аппарату ИВЛ.
На прошлой неделе создатель и организатор кинофестиваля "Кинотавр" перенёс обширный ишемический инсульт с сильным поражением мозга. До этого у него был инфаркт. Рудинштейн был срочно доставлен в больницу, где ему сделали операцию с установкой стента.
7 апреля Марку Рудинштейну исполнилось 75 лет.
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