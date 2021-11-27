Продюсеру Рудинштейну была сделана срочная операция

По словам медиков, динамика состояния здоровья кинопродюсера Марка Рудинштейна, который в данный момент находится в больнице, отрицательная. Заслуженный работник культуры РФ находится в очень тяжёлом состоянии.

По информации Telegram-канала Mash, Рудинштейну была сделана экстренная операция — трахеостомия, при которой на шее создаётся искусственное отверстие.

Сейчас продюсер, находящийся в реанимации, подключён к аппарату ИВЛ.

На прошлой неделе создатель и организатор кинофестиваля "Кинотавр" перенёс обширный ишемический инсульт с сильным поражением мозга. До этого у него был инфаркт. Рудинштейн был срочно доставлен в больницу, где ему сделали операцию с установкой стента.

7 апреля Марку Рудинштейну исполнилось 75 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.