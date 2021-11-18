Гендиректор МХАТ сокращает штат из-за финансовых проблем театра

Гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман увольняет сотрудников театра, чтобы справиться с финансовым кризисом.

Новый руководитель прославленного театра рассказал о плачевном финансовом положении, в котором оказалось учреждение культуры. Он винит в экономическом кризисе своих предшественников, которые, по его словам, довели МХАТ до краха.

"У нас сейчас нет денег для художественного руководителя — прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22-го заплатить аванс", — цитирует слова Кехмана "Российская газета".

Гендиректор МХАТ рассказал о серьёзной задолженности по заработной плате.

"На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь-декабрь... Я уволил пять человек — менеджеров, которые пришли с (экс-худруком МХАТ Эдуардом) Бояковым и получали огромные деньги", — объяснил Кехман.

Останавливаться на этом гендиректор театра не намерен. Он планирует уволить до конца сезона из МХАТа ещё сорок человек.

Первой в немилость к новому руководству МХАТа попала Ольга Бузова. С ней спешно прекратили сотрудничество, а постановку "Чудесный грузин", в которой играла звезда, сняли с репертуара.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.