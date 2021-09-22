Школа современной пьесы выпустила премьеру спектакля о школе

Спектакль "Бешеный хворост" в театре "Школа современной пьесы" — история современного человека. Не имеет значения, сколько вам лет, мужчина вы или женщина — политические проблемы, в той или иной мере, касаются каждого.
Главные герои пьесы Олега Маслова находятся в одном пространстве — школе, что придает спектаклю уникальность — события в замкнутом помещении ценятся за возможность привлечь зрителя своей простотой.
Андрей Филиппов — ученик 10 класса, главный герой, "глас современного мира". Мира, в котором человек устал молчать. Но, вот незадача: говорить Андрей не хочет. И не хочет рассказывать, с кем был на митинге оппозиционеров.
Как в кабинете школьного директора может развернуться роковая история моральной гибели героев? Какие пороки скрывает за собой тайная дверь учительской?
Пьеса Олега Маслова "Бешеный хворост" не просто повествует о политических интересах современного общества, но и дает шанс каждому гостю театра стать частью этой истории. Первый ряд зрительного зала и есть сцена: все сидят прямо за актерами, тем самым словно находятся в кабинете директора вместе с нашими героями.
Вы увидите разные истории пяти людей, объединённые одной проблемой.
Предательство или верность?
Порок или чистая совесть?
Помощь или самоуничижение?
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