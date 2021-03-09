Умер актер театра и кино Иосиф Конопацкий

На 96-м году скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий, отдавший российской культуре 60 лет — с 1940 по 2000 год. Он был актером театра и кино.

Начинал Конопацкий с городского театра Котласа, потом работал в Рижском театре, Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова, в Иркутском драматическом театре — в общем, этот человек посмотрел на отечественную культурную и не только жизнь в разных ракурсах. В 29 лет продолжил работу в театрах Ленинграда.

Был занят в спектаклях "Дело", "Хождение по мукам", "Совесть", "Хочу верить", "Забыть Герострата", "Не беспокойся, мама", "Убийство Гонзаго", "Закон вечности", "Генерал Серпилин", "Колыма", "Невеста из Парижа" и других постановках.

Кинозрителям Конопацкий запомнился по фильмам "713-й просит посадку", "Иду на грозу", "Начальник Чукотки", "Мятежная застава", "Ход белой королевы", "Рожденная революцией", "Не болит голова у дятла", "Время летать".