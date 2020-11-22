Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения актера Николая Добронравова. Сегодня артисту исполнилось 92 года.

"Признанный мастер, автор множества замечательных стихотворений, слов к десяткам популярных песен, в своём творчестве вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к родине, к жизни. И потому ваши произведения, которые по праву называют поэтической летописью страны, ваш неустанный и вдохновенный труд актуальны во все времена", — сказано в сообщении на сайте Кремля.