В Великобритании нашли рисунки древних охотников

В Великобритании нашли рисунки древних охотников, которые неумело, абстрактными линиями, запечатлели людей и животных в промежутке от 14 до 23 тысяч лет назад.

Это самая древняя находка, связанная с искусством, в Великобритании, сообщает журнал Plos One.

Рисунки относятся к Мадленской культуре и сделаны после пика последнего ледникового периода, во время которого был расцвет искусства: люди учились украшать оружие и расписывать инструменты быта, труда и охоты.