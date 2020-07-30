Телеведущая Елена Ландер, которая работала на канале "Россия 1", переезжает к своему мужу в Италию.
"Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы "Утро России", покинула телеканал", — говорится в сообщении на странице телеканала в Facebook.
Известно, что в 2019 году женщина вышла замуж за итальянца по имени Фабио.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, последний раз своего супруга Ландер видела в конце зимы 2019 года.
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