Ведущая программы "Утро России" уволилась с работы и покидает страну

Телеведущая Елена Ландер, которая работала на канале "Россия 1", переезжает к своему мужу в Италию.

"Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы "Утро России", покинула телеканал", — говорится в сообщении на странице телеканала в Facebook.

Известно, что в 2019 году женщина вышла замуж за итальянца по имени Фабио.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, последний раз своего супруга Ландер видела в конце зимы 2019 года.