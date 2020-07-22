Журналистка Екатерина Аренина пожаловалась на своей страничке Twitter о сексуальных домогательствах со стороны ведущего популярной телепередачи.
По ее словам, Михаил Скипский оказывал ей непристойные знаки внимания и неоднократно звал к себе домой.
"Когда мне было 15 лет, ко мне приставал", — написала Аренина.
По ее словам, Скипский домогался и к другим несовершеннолетним девушкам.
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