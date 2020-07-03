Ирина Хонда рассказала о последних словах Виктора Проскурина

Российская художница Ирина Хонда рассказала о словах, которые Виктор Проскурин произнес перед смертью.

После ухудшения состояния у госпитализированного актера Виктора Проскурина забрали телефон, запретив ему общаться с близкими. За сутки до его смерти Хонда смогла все же дозвониться до Проскурина.

"Его последние слова были: "Хонда, спроси Евгеньевича, на каком свете я нахожусь?" — рассказала супруга Проскурина.

Евгеньевич — это заведующий реанимационным отделением.