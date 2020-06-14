Российская журналистка Юлия Латынина попросила прощения за ложную информацию о коронавирусе в Татарстане.
По словам Латыниной, ей позвонил врач из Нижнекамска и сообщил неправильную статистику о зараженных COVID-19, после чего она прочитала эту информацию в эфире программы "Эхо Москвы".
"Я реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела. Собственно, если бы Минздрав Татарстана мне позвонил вместо того, чтобы публиковать после этого разные многочисленные однотипные статьи о том, что вот злобная Латынина оклеветала Татарстан, я бы с удовольствием извинилась раньше", — добавила она.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.