Ведущая программы на радио "Эхо Москвы" просит прощения за фейк

Российская журналистка Юлия Латынина попросила прощения за ложную информацию о коронавирусе в Татарстане.

По словам Латыниной, ей позвонил врач из Нижнекамска и сообщил неправильную статистику о зараженных COVID-19, после чего она прочитала эту информацию в эфире программы "Эхо Москвы".