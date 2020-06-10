Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева сообщила о том, что киностудия планирует открыть несколько собственных мультимедийных парков.

"Мы планируем создавать свою сеть парков и находимся на финальной стадии разработки ее концепции. Первый крытый павильон "Союзмультфильма" отроется в сентябре на ВДНХ, и это будет нестандартный для нашего рынка мультимедийный формат, где посетитель будет погружаться в атмосферу классических и новых мультфильмов", — рассказала она в эфире радио "Эхо Москвы".