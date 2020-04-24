"Союзмультфильм" - Японии: Верните права на Чебурашку!

Права на использование образа Чебурашки, проданные 16 лет назад киностудией "Союзмультфильм" Японии, скоро станут предметом разбирательства на межгосударственном уровне.

Об этом сообщила Юлиана Слащева, председатель правления "Союзмультфильма".

По ее словам, у нынешнего руководства студии и японских партнеров существуют разногласия в части срока действия договора и его условий":

"Мы считаем текущую версию договора недействительной. Но поскольку текущий договор, подписанный предыдущим руководством "Союзмультфильма", составлен согласно японскому законодательству, все разбирательства должны проходить там, на территории Японии. Для это нужны серьезные финансовые средства.

Есть еще один вариант: вынести вопрос о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень".

Именно этим, подчеркнула Слащева, руководство мультконцерна ближайшее время "намерено серьезно заняться".

"Японцы сняли плохой мультик, мы умеем это делать лучше"

Директор "Союзмульфильма" рассказала, что японский 3D-мультфильм про Чебурашку (о нем ранее рассказывала "Правда.Ру", подробности и сам мультик можно посмотреть — здесь) ей не понравился.

"Союзмультфильм" снимает в 3D гораздо качественнее. Наш короткометражный мультик "Переезд" — в нем легендарные персонажи впервые предстали в 3D изображении — несравнимо лучше, качественнее. <…> Мне очень жаль, что они (японцы — прим. ред) считают, что у них есть право на экранизацию", — говорит Слащева.

Кстати, в Японии вообще отказываются понимать суть претензий "Союзмульфильма". Там уверены, что владеют правами на милого ушастого зверька до 2023 года.