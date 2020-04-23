В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Любимый несколькими поколениями герой Эдуарда Успенского Чебурашка и его друзья заговорили по-японски.

Мультипликаторы из Страны восходящего солнца представили новую 3D-короткометражку о Чебурашке, в которой "бережно воссоздана" атмосфера советского мультфильма.

Об этом сообщается на сайте Anime News Network.

Наш Чебурашка — любимец японцев

К слову, новый мультфильм — не первый проект о неизвестном, но очень милом зверьке с огромными ушами, созданный в Японии: