В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Любимый несколькими поколениями герой Эдуарда Успенского Чебурашка и его друзья заговорили по-японски.
Мультипликаторы из Страны восходящего солнца представили новую 3D-короткометражку о Чебурашке, в которой "бережно воссоздана" атмосфера советского мультфильма.
Об этом сообщается на сайте Anime News Network.
К слову, новый мультфильм — не первый проект о неизвестном, но очень милом зверьке с огромными ушами, созданный в Японии:
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